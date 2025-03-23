В УЦОЯО пояснили, чому математика є обов'язковим предметом на НМТ

Математика цьогоріч, як і торік, є обов'язковим для складання предметом на національному мультипредметному тесті. Саме ця дисципліна тренує логічне мислення та вміння аналізувати.

Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Чому математику обов'язково треба складати на НМТ

Вакуленко уточнила: математика – це і про аналіз, і про здатність сконструювати логічний хід думок.

Це про розуміння вад якогось твердження чи процесу. Немає зараз у науці і у вищій освіті тих дисциплін чи предметів, які не стосувалися б роботи з даними аналітики, роботи з таблицями, діаграмами, схемами, відсотками. В кожній науці ви використовуватимете той інструмент, яким є математика,

– каже вона.

За словами очільниці УЦОЯО, математика – це мова науки, тому вона однозначно потрібна школярам.

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