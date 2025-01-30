Географія на НМТ-2025: які завдання будуть і які теми повторити

Учасники НМТ цьогоріч проходитимуть перевірку знань з чотирьох предметів. Три будуть обов'язкові та один – на вибір.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Серед вибіркових буде географія.

Дивіться також Цьогоріч є зміни: які завдання та теми будуть на НМТ з історії України

Які теми будуть на НМТ з географії

Зміст завдань з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме такі розділи:

Загальна географія;

Географія материків і океанів;

Фізична географія України;

Населення України та світу;

Україна і світове господарство;

Регіони та країни;

Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.



Які завдання будуть на НМТ-2025 з географії / УЦОЯО

Дивіться також Які завдання і теми будуть цьогоріч на НМТ з української літератури

Які завдання підготували для учасників мультитесту

Тест із географії міститиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);

відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання);

з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).

Завдання з географії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.

Зверніть увагу! За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з географії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.