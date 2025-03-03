Чи треба складати НМТ у 2025 році, якщо не плануєш вступати у виш

У 2025 році складати національний мультипредметний тест повинні не всі випускники шкіл. Адже результати тестування потрібні для вступу у виші нашої держави.

Тож НМТ повинні скласти ті випускники, які мають намір стати студентом ЗВО в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко під час вебінару.

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Чи всі випускники повинні складати НМТ у 2025 році

Вакуленко повідомила, що цьогоріч, як і у попередні роки, Державної підсумкової атестації для здобувачів повної загальної середньої освіти не буде.

Якщо ви лише плануєте здобути повну загальну середню освіту, тобто свідоцтво про повну загальну середню освіту, і не плануєте вступу до закладів вищої освіти України, то проблеми національного мультипредметного тесту, підготовлення до цього іспитування вас можуть не цікавити. Адже Державної підсумкової атестації немає,

– акцентувала вона.

Цікаво! Для вступу до коледжів України не потрібно подавати результати національного мультитесту.

Очільниця УЦОЯО нагадала, що національний мультипредметний тест – це основне випробування на перший курс.



Хто може не складати НМТ у 2025 році / скриншот відео

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Що відомо про НМТ у 2025 році