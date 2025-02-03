Які завдання будуть на НМТ з іноземних мов: англійської, іспанської, німецької, французької
- У 2025 році можна буде обрати одну з чотирьох іноземних мов: англійську, іспанську, німецьку або французьку – для складання на НМТ.
- Тести з іноземних мов міститимуть 32 завдання, включаючи частини "Читання" та "Використання мови"
Одним із предметів на вибір під час складання національного мультитесту у 2025 році буде іноземна мова. Учасники можуть обрати одну із чотирьох запропонованих мов.
Зокрема, англійську, іспанську, німецьку або французьку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
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Які завдання будуть на НМТ з іноземних мов
Зміст завдань тестів з іноземної мови відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов. При цьому міститиме частини "Читання" та "Використання мови".
Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);
- на встановлення відповідності (11 завдань);
- заповнення пропусків (16 завдань).
Які завдання будуть на НМт з іноземних мов / УЦОЯО
Завдання з іноземних мов оцінюватимуть відповідно до схем нарахування балів, застосовуваних у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.
Загалом за виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з іноземної мови) учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
- Раніше ми повідомляли, як дізнатися інформацію про місце і дату проведення НМТ у 2025 році. Про це читайте за посиланням.