В частности, английский, испанский, немецкий или французский. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие задания будут на НМТ по иностранным языкам

Содержание заданий тестов по иностранному языку будет соответствовать программе ВНО по иностранным языкам. При этом будет содержать части "Чтение" и "Использование языка".

Тесты по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) будут содержать по 32 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предоставленных вариантов (5 заданий);

на установление соответствия (11 заданий);

заполнение пропусков (16 заданий).



Какие задания будут на НМТ по иностранным языкам / УЦОКО

Задания по иностранным языкам будут оценивать в соответствии со схемами начисления баллов, применяемых в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно установленную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и по 1 тестовому баллу – за каждый правильно указанный вариант на заполнение пропусков в тексте.

Всего за выполнение заданий по иностранному языку можно будет получить от 0 до 32 баллов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по иностранному языку) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По Таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.