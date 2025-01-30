Хто може не складати НМТ у 2025 році

У 2025 році для вступу до вишів України більшість абітурієнтів має подати результати національного мультипредметного тесту. Навіть ті, хто прагне стати студентом творчих або спортивних спеціальностей.

Але не всім чинним одинадцятикласникам треба складати НМТ у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Вступники до коледжів і профтехів

НМТ потрібно складати більшості тих одинадцятикласників, які планують вступати саме у виші нашої держави. Якщо ж ви після 11 класу маєте намір вступати до училища чи коледжу, то НМТ вам складати не треба. Вступ до профтехів відбувається на основі конкурсу свідоцтв про середню освіту або співбесіди, а для вступу до коледжів діють інші підстави.

Вступ за кордон

Якщо абітурієнт планує вступати до вишу за кордоном, то йому здебільшого також не треба складати НМТ. Водночас деякі країни беруть до уваги результати мультитесту. Все ж конкретна країна і конкретний закордонний виш можуть мати свої особливості прийому абітурієнтів з України. Тож варто заздалегідь дізнатись про умови вступу і дотримуватись вимог того ЗВО, куди плануєте вступати.

Здобуття другої вищої освіти

Якщо вступник уже має вищу освіту і планує вступати для здобуття другої вищої освіти на контракт, йому теж не треба складати НМТ. Майбутній студент має успішно скласти фаховий іспит у виші, в якому планує навчатись.

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Пільгові категорії вступників

Якщо вступник планує вступати до вишів в Україні для здобуття першої вищої освіти, він може не складати НМТ, якщо належить до пільгових категорій, визначених МОН. Йому треба буде лише пройти співбесіду з предметів НМТ у ЗВО, і можна претендувати як на бюджетні, так і на контрактні місця з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки.

До пільгових категорій належать:

особи з інвалідністю І та ІІ групи, особи, діагноз яких містить перелік хвороб і станів, затверджених МОН спільно з МОЗ;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

ветерани війни та учасники бойових дій, зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);

учасники бойових дій на території інших держав;

особи, які перебували в полоні або заручниках;

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції гідності;

особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де тривають активні бойові дії.

Саме ці категорії вступників мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної співбесіди замість результатів національного мультипредметного тесту.

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Співбесіда замість НМТ

Співбесіди з предметів, які вступники проходять замість НМТ, проводять за програмами ЗНО.

Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати критерії оцінювання та структуру оцінки.

Програми співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти. Вступні випробування не можуть містити завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних випробувань обов'язково оприлюднюють на вебсайтах ЗВО. Вони мають містити критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.