Як дізнатися інформацію про місце і дату проведення НМТ у 2025 році
- Основна сесія національного мультипредметного тесту 2025 року розпочнеться у травні, реєстрація на тестування буде доступна у березні.
- Учасники отримають запрошення з інформацією про дату, місце та час тестування, яке буде доступне на їхній інформаційній сторінці.
У травні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту 2025 року. Зареєструватися на тестування можна буде у березні.
Зареєстровані учасники отримають запрошення на проходження мультитесту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Які дані містить запрошення на НМТ
Запрошення для участі в національному мультитесті містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.
Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Цьогоріч можливість завантажити запрошення учасники основної сесії отримають з 4 травня.
Учасники, які складатимуть мультитест під час додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку проведення додаткової сесії. Завантажити запрошення можна буде з 11 липня.
Для допуску до екзаменаційного центру учаснику необхідно буде мати документ, що посвідчує особу, та Сертифікат національного мультипредметного тесту 2025 року.
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НМТ-2025: основні дати
- Мультитест у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.
- Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня.