НМТ-2025: як відбуватиметься допуск учасників до екзаменаційного центру

У травні стартує основна сесія національного мультитесту у 2025 році. Натомість реєструватися на тестування можна вже у березні.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. При цьому учасникам варто наперед ознайомитися із процедурою, яку треба пройти, аби допустили до екзаменаційного центру.

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Як учасників допускатимуть до тестування

Учасник НМТ-2025 для допуску до екзаменаційного центру обов'язково має пред'явити документ, що посвідчує особу, та Сертифікат національного мультипредметного тесту 2025 року. Останній треба самостійно сформувати в персональному електронному кабінеті після реєстрації на тест та можна роздрукувати перед тестуванням або пред'явити його в смартфоні.

Для посвідчення особи учасники мультитесту можуть використати такі документи:

паспорт громадянина України (у вигляді ID-картки або книжечки);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення водія;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

дипломатичний паспорт України;

довідка про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідчення особи моряка;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення члена екіпажу;

проїзний документ біженця;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;

службовий паспорт України;

картка емігранта.

Також учасники НМТ можуть пред'явити документ у Дії. Інструктор на вході перевірить документ шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрихкоду, цифрового коду).

Важливо! Якщо учасник НМТ не матиме відповідних документів, його не допустять до проходження тестування. Як і тих учасників, які запізняться.

Місце, дату та час проведення тестування зазначать у запрошенні, яке розмістять на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.

Учасники, які будуть складати мультитест в додаткову сесію, отримають запрошення не пізніше ніж за три календарні дні до початку проведення додаткової сесії.