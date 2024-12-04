Завдання НМТ-2025 перекладуть 4 мовами

4 грудня 2024, 10:43
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Автор: Марія Волошин

Завдання національного мультитесту з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії у 2025 році перекладуть чотирма мовами. Загалом випускники складатимуть 4 предмети.

Відповідну норму затвердили наказом Міністерства освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Якими мовами перекладуть завдання НМТ-2025

Так, завдання НМТ у 2025 році перекладуть такими мовами:

  • кримськотатарською;
  • польською;
  • румунською;
  • угорською.

Обрати мову виконання завдань з вищезазначених предметів учасники зможуть під час реєстрації на мультитест.

Право обирати мову перекладу завдань матимуть ті учасники НМТ, які здобували повну загальну середню освіту саме цією мовою.

Завдання з української мови, української літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов перекладу не підлягатимуть.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році 

  • НМТ у 2025 році міститиме перевірку знань з 4 предметів.
  • Три будуть обов'язковими і один – на вибір.
  • Тестування відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
  • Формат НМТ буде незмінним: протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики. Потім буде  20-хвилинна перерва, після якої вони продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором.