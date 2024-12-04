Завдання НМТ-2025 перекладуть 4 мовами

Завдання національного мультитесту з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії у 2025 році перекладуть чотирма мовами. Загалом випускники складатимуть 4 предмети.

Відповідну норму затвердили наказом Міністерства освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Якими мовами перекладуть завдання НМТ-2025

Так, завдання НМТ у 2025 році перекладуть такими мовами:

кримськотатарською;

польською;

румунською;

угорською.

Обрати мову виконання завдань з вищезазначених предметів учасники зможуть під час реєстрації на мультитест.

Право обирати мову перекладу завдань матимуть ті учасники НМТ, які здобували повну загальну середню освіту саме цією мовою.

Завдання з української мови, української літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов перекладу не підлягатимуть.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

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