Який поріг треба подолати, щоб скласти НМТ у 2025 році: мінімальні бали з кожного предмета

За кілька днів розпочнеться реєстрація на НМТ-2025, і попереду ще вся весна на підготовку. Яку ж мінімальну кількість балів потрібно набрати, щоб скласти мультитест?

Щоб тест вважався складеним, випускнику слід набрати мінімальну суму балів з кожного предмету. Яка їх кількість у цьому році, розповідає 24 Канал, посилаючись на УЦОЯО.

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Скільки балів треба набрати, щоб скласти тест у 2025 році

Для цьогорічного мультитесту організатори уже визначили кількість запитань для кожного предмету, які будуть складати випускники.

Щоб тест вважався складеним необхідно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів.

У 2025 році випускники можуть складати тест з наступних предметів, за які встановлена мінімальна та максимальна сума тестового балу:

українська мова – 7 – 45;

українська література – 7 – 45;

математика – 5 – 32;

історія України – 8 – 54;

іноземна мова – 5 – 35;

біологія – 7 – 46;

фізика – 5 – 32;

хімія – 6 – 40;

географія – 7 – 46.

Перша цифра, мінімальна, дорівнює 100 балам, а друга – 200.

Саме набравши хоча б мінімальну суму балів – тест буде вважатися складеним.

Таблиці переведення тестових балів з кожного предмету, до шкали 100 – 200, з минулого року не змінювалися. З ними можна познайомитися на різноманітних освітніх ресурсах – вони у відкритому доступі.

Який має бути результат для вступу / скриншот відеоконференції УЦОЯО

Єдине, що змінилося – це формула для перерахунку зі 100 – 200 на вашу омріяну спеціальність. Однак, вона ще у стані проєкту і не затверджена.

Нова формула / скриншот відеоконференції УЦОЯО

Організатори НМТ радять вступникам звернути увагу на вибірковий предмет, адже саме він відіграє пріоритетну роль при вступі.

І якщо ви вагаєтеся, який предмет обрати четвертим, за формулою можете змоделювати ваш результат для вступу.

А з коефіцієнтом оцінок з предметів НМТ ви можете ознайомитися у Додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році (пункт 8 розділу VII).