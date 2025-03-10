Кому з учасників НМТ і за що можуть анулювати результати іспиту

У травні стартує національний мультипредметний тест. Його результати будуть потрібні для подання у виші під час вступної кампанії.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, за які дії учасників під час проходження тестування їм можуть анулювати результати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

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За що учаснику анулюють результати НМТ

Очільниця УЦОЯО повідомила, що не завжди анулювати результати тестування можуть через певні дії учасника. Причиною може бути і непередбачувана ситуація.

Наприклад, ми анулюємо результат, якщо вступнику стало зле і він хоче взяти участь в додатковій сесії оцінювання. Коли учень пише заяву, то погоджується, що знову складатиме всі чотири предмети,

– уточнила Вакуленко.

Анулюють результати також за списування, наявність у вступника будь-яких засобів технічного зв'язку або їхніх частин. Навіть якщо в нього в кишені – флешка, дротові або бездротові навушники. Працівники пункту тестування не можуть визначати, чи користувався учасник цими предметами, чи ні.

Розмови – це теж грубе порушення правил, і його може зупинити не лише інструктор, а й інший учасник. Якщо вступник бачить несправедливість, то в його інтересах про це повідомити. Це не про те, щоб "здати" когось, а про те, щоб отримати свій чесний результат,

– додала очільниця УЦОЯО.

Порушенням буде також невиконання вимог працівників тимчасового екзаменаційного центру. До прикладу, якщо лунає повітряна тривога, то тестування обов'язково зупиняється і всі мають перейти в укриття.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!