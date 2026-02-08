Які теми з біології треба обов'язково повторити під час підготовки до НМТ

Цьогоріч учасники НМТ складатимуть чотири предмети. Лише один можна буде обрати.

Серед вибіркових буде біологія. Український центр оцінювання якості освіти розповідає, які теми та завдання будуть на тестування з цього предмета.

Які теми будуть на НМТ з біології?

Зміст завдань із цього предмета відповідатиме програмі ЗНО з біології. Охоплюватиме 5 розділів, зокрема:

Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;

Закономірності спадковості й мінливості;

Біорізноманіття;

Організм людини як біологічна система;

Основи екології й еволюційного вчення.

Тест із біології міститиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання);

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

Завдання оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Так, по 1 тестовому балу можна отримати за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів – за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

За виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів,

– зазначили в УЦОЯО. Завдання НМТ з біології / УЦОЯО

Свій результат (кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Що відомо про НМТ-2026?