Які теми з біології треба обов'язково повторити під час підготовки до НМТ
- Зміст завдань НМТ з біології охоплюватиме 5 розділів: хімічний склад клітин, спадковість, біорізноманіття, організм людини та екологія.
- Тест міститиме 30 завдань різних форм, за які можна отримати від 0 до 46 тестових балів.
Цьогоріч учасники НМТ складатимуть чотири предмети. Лише один можна буде обрати.
Серед вибіркових буде біологія. Український центр оцінювання якості освіти розповідає, які теми та завдання будуть на тестування з цього предмета.
Які теми будуть на НМТ з біології?
Зміст завдань із цього предмета відповідатиме програмі ЗНО з біології. Охоплюватиме 5 розділів, зокрема:
Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
Закономірності спадковості й мінливості;
Біорізноманіття;
Організм людини як біологічна система;
Основи екології й еволюційного вчення.
Тест із біології міститиме 30 завдань різних форм:
із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);
на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання);
з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).
Завдання оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Так, по 1 тестовому балу можна отримати за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів – за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.
За виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів,
– зазначили в УЦОЯО.
Свій результат (кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Що відомо про НМТ-2026?
Тестування цьогоріч відбуватиметься протягом одного дня.
Перевірятимуть знання учасників у межах основної і додаткової сесії.
НМТ складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати мультитесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.