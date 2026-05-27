Через цю неочікувану причину учасника НМТ можуть позбавити права складати іспит

Триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2026 році. Учасникам варто не лише знати про технічні деталі тестування, а й засвоїти правила поведінки під час іспиту.

Адже неввічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру або учасників НМТ може позбавити права складання мультитесту. Про це інформує Osvita.ua.

Дивіться також Що робити, якщо не вдалося із поважних причин скласти НМТ

Чому учасника можуть позбавити права складати НМТ?

Така норма прописана у регламенті роботи тимчасових екзаменаційних центрів у 2026 році. Згідно з ним функціонують ТЕЦ.

У регламенті прописали причини, через які учасника можуть не допустити до екзаменаційного центру або позбавити права на складання НМТ. Це може статися у разі якщо він має зі собою небезпечні предмети або речовини, які загрожують життя чи здоров'ю людей.

Також причиною може стати невиконання вказівок та вимог працівників ТЕЦ або неввічливе ставлення до присутніх у центрі.

Позбавити права виконувати завдання на тестуванні можуть і за відмову ознайомлюватися з правилами проходження НМТ та порушення інших правил.

Позбавлять права на продовження іспиту і тих, хто намагатиметься скопіювати (переписати) завдання НМТ, винести з аудиторії чернетку або використати технічні пристрої під час перерви або під час перебування в укритті.

Дивіться також НМТ – 2026 розпочався: головні моменти, які мають знати учасники

Що відомо про НМТ у 2026 році?