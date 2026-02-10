Укр Рус
10 лютого, 21:07
4

НМТ-2026 з географії: які завдання і теми будуть на тестуванні

Марія Волошин
Основні тези

Невдовзі стартує реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Сам мультитест стартує у травні.

Він міститиме перевірку знань з чотирьох предметів. Серед вибіркових буде й географія, інформує Український центр оцінювання якості освіти

Які завдання будуть на НМТ з географії?

Під час підготовки до складання географії на НМТ учасникам радять повторити такі теми з цього предмета:

  • Загальна географія;

  • Географія материків і океанів;

  • Фізична географія України;

  • Населення України та світу;

  • Україна і світове господарство;

  • Регіони та країни;

  • Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Тест із географії міститиме 30 завдань різних форм. Зокрема, 20 завдань із вибором однієї правильної відповіді; 4 завдання із короткою письмовою відповіддю і 6 завдань з вибором трьох відповідей.

По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 – за кожну правильну коротку письмову відповідь, по 1 – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих.

За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів, 
– інформують в УЦОЯО.

НМТ з географії / УЦОЯО

Кількість набраних балів учасники тестування побачать на екранах моніторів вже після завершення оцінювання. Набрані з кожного предмета бали переведуть за відповідною таблицею у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Як відбуватиметься НМТ-2026?

  • НМТ у 2026 році відбуватиметься протягом одного дня.

  • Буде основна і додаткова сесії.

  • Учасники складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

  • Основна сесія НМТ відбуватиметься з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.

  • Кожен учасник проходитиме тестування в один день у два етапи.

  • Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

  • Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.

  • Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ і 2023, 2024, 2025 років.