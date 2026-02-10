НМТ-2026 з географії: які завдання і теми будуть на тестуванні
- НМТ з географії у 2026 році міститиме 30 завдань різних форм.
- Учасники можуть отримати від 0 до 46 балів за тест.
Невдовзі стартує реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Сам мультитест стартує у травні.
Він міститиме перевірку знань з чотирьох предметів. Серед вибіркових буде й географія, інформує Український центр оцінювання якості освіти.
Які завдання будуть на НМТ з географії?
Під час підготовки до складання географії на НМТ учасникам радять повторити такі теми з цього предмета:
Загальна географія;
Географія материків і океанів;
Фізична географія України;
Населення України та світу;
Україна і світове господарство;
Регіони та країни;
Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.
Тест із географії міститиме 30 завдань різних форм. Зокрема, 20 завдань із вибором однієї правильної відповіді; 4 завдання із короткою письмовою відповіддю і 6 завдань з вибором трьох відповідей.
По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 – за кожну правильну коротку письмову відповідь, по 1 – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих.
За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів,
– інформують в УЦОЯО.
НМТ з географії / УЦОЯО
Кількість набраних балів учасники тестування побачать на екранах моніторів вже після завершення оцінювання. Набрані з кожного предмета бали переведуть за відповідною таблицею у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Як відбуватиметься НМТ-2026?
НМТ у 2026 році відбуватиметься протягом одного дня.
Буде основна і додаткова сесії.
Учасники складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія НМТ відбуватиметься з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Кожен учасник проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ і 2023, 2024, 2025 років.