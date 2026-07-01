НМТ – 2026 ще не закінчився: коли оголосять результати тестування

Цьогоріч національний мультитест відбувається у межах основної та додаткової сесії. Його результати потрібні для вступу до вишів нашої держави.

Частина учасників їх вже отримала. Коли загалом оголосять результати мультитесту, розповідає 24 Канал.

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Коли оголосять результати

Основна сесія НМТ тривала з 20 травня до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня. Кожен учасник НМТ проходить тестування в один день у межах двох етапів.

Після завершення кожного етапу учасники бачать інформацію про кількість наданих і збережених відповідей. Фінальний тестовий бал з кожного предмета НМТ відомий після завершення роботи над завданнями другого етапу. Їх можна занотовувати – для цього варто попросити у старшого інструктора аркуш для нотаток.

Учасники НМТ також можуть завдяки таблицям переведення тестових балів "перетворити" свій тестовий бал у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Офіційні результати тестування основної сесії розмістять у персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня. Частина учасників вже отримала свої результати.

Офіційні результати учасники додаткової сесії отримають у персональних кабінетах до 29 липня 2026 року.

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Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування. Також ми писали: