Що робити, якщо не вдалося із поважних причин скласти НМТ

Учасники, які з поважних причин не змогли взяти участі в основній сесії НМТ, зможуть скласти тестування. Така опція буде доступною для них під час додаткових сесій.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як і хто може взяти участь у додатковій сесії?

Учасники, які не взяли участі в основних сесіях із поважних причин, мають протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування подати до регіонального центру оцінювання якості освіти відповідну заяву. При цьому до того, який їх реєстрував.

Заява має бути про надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Також не варто забувати про документ, який підтвердить відповідні факти й обставини.

Якщо вам треба змінити місце тестування, можете вказати у заяві населений пункт, де перебуватиме під час іспиту.

Зразок заяви (для учасників в Україні).

Зразок заяви (для учасників за кордоном).

Учасники, які після ночі обстрілів і тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погане самопочуття або психоемоційний стан, також мають право протягом трьох робочих днів подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій,

– акцентували у Центрі.

Рішення щодо допуску ухвалюватиме регламентна комісія при регіональному центрі з урахуванням безпекової ситуації напередодні тестування.

