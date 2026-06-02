Вчителька історії набрала "лише 183 бали" на НМТ: про що застерігає учасників

Триває основна сесія національного мультитесту у 2026 році. У ній беруть участь не лише випускники, а й іноді викладачі, аби на власному досвіді переконатись, як відбувається іспит.

Учителька історії та методистка з 18-річним досвідом викладання Оксана Поліщук також вирішила перевірити свої сили та проінспектувати завдання цьогорічного НМТ. Про свій досвід розповіла у фейсбуці.

Як учителька складала НМТ з історії України?

Педагогиня вперше з 2008 року вирішилася взяти участь у ЗНО/НМТ. При цьому набрала лише 183 бали.

30 завдань, які я проходила, охопили всі теми НМТ. Але вони були поділені по-різному,

– зауважила педагогиня.

І додала, що були питання, які стосувалися мезозойської ери, скіфського періоду, періоду Київської Русі. Також одне питання трапилось їй про період незалежності України, хоча, за словами вчительки, цьому періоду на уроках історії приділяють багато часу. Питання стосувалося повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також учительці попались 4 питання, які стосувались періоду існування Галицько-Волинського князівства та Литовсько-руської доби. Більшість були присвячені Костянтинові Острозькому. Учительку це сильно здивувало.

Ще 4 питання у її тесті стосувалися дисидентства: політичних партій, спілок, книжок та постатей.

Також педагогиню здивувало питання про ювілейні монети, які вона ніколи в житті не бачила у жодній із програм. Тому освітянка "увімкнула" логіку.

Поки не можу зрозуміти, де помилилася,

– зізналася педагогиня.

Що вона радить учням?

Учителька також пояснила свій результат тим, що "перемудрувала". Адже змінювала часто відповіді у питаннях на встановлення відповідності.

Мене потопило те, про що я попереджаю своїх учнів: коли в тебе дуже багато знань, чи починаєш аналізувати занадто сильно. А треба було те, що перше "тьохнуло", ставити,

– уточнила вона.

І додала, що вчителі – це "не флешки на ніжках", тому вона публічно розповідає про свій результат.

