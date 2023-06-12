Яку кількість балів треба набрати на НМТ-2023 для вступу у виш
В Україні триває основна сесія НМТ-2023. Учасників при цьому цікавить, яку кількість балів треба набрати для успішного складання тесту та вступу.
Що цікаво, цього року підвищили прохідний бал для вступників. Яку мінімальну кількість балів потрібно набрати учасникам НМТ-2023, аби мати шанси на вступ, розкаже 24 Канал.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Яку кількість балів на НМТ треба набрати для вступу
Так, у 2023 році учасники НМТ мають набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків тесту. Поріг – 100 балів із 200 можливих.
При цьому встановили мінімальні прохідні бали для кожного предмета:
- українська мова – 5 тестових балів (з 45 можливих);
- математика – 4 тестові бали (з 32 можливих);
- історія України – 6 тестових балів (з 54 можливих);
- біологія – 5 тестових балів (з 46 можливих);
- фізика – 4 тестові бали (з 32 можливих);
- хімія – 4 тестові бали (з 40 можливих);
- іноземна мова – 4 тестові бали (з 32 можливих).
Результати НМТ за 200-бальною шкалою переводять у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів за допомогою Таблиці переведення тестових балів.Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі, що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!
Для отримання результату за шкалою 100 – 200 учаснику НМТ достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал з кожного предмета.
Також учасникам НМТ варто зважати на те, що для окремих спеціальностей передбачені коефіцієнти при вступі.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.