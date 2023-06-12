Яку кількість балів треба набрати на НМТ-2023 для вступу у виш

В Україні триває основна сесія НМТ-2023. Учасників при цьому цікавить, яку кількість балів треба набрати для успішного складання тесту та вступу.

Що цікаво, цього року підвищили прохідний бал для вступників. Яку мінімальну кількість балів потрібно набрати учасникам НМТ-2023, аби мати шанси на вступ, розкаже 24 Канал.

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Яку кількість балів на НМТ треба набрати для вступу

Так, у 2023 році учасники НМТ мають набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків тесту. Поріг – 100 балів із 200 можливих.

При цьому встановили мінімальні прохідні бали для кожного предмета:

українська мова – 5 тестових балів (з 45 можливих);

математика – 4 тестові бали (з 32 можливих);

історія України – 6 тестових балів (з 54 можливих);

біологія – 5 тестових балів (з 46 можливих);

фізика – 4 тестові бали (з 32 можливих);

хімія – 4 тестові бали (з 40 можливих);

іноземна мова – 4 тестові бали (з 32 можливих).

Результати НМТ за 200-бальною шкалою переводять у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів за допомогою Таблиці переведення тестових балів.

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Для отримання результату за шкалою 100 – 200 учаснику НМТ достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал з кожного предмета.

Також учасникам НМТ варто зважати на те, що для окремих спеціальностей передбачені коефіцієнти при вступі.

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Вступна кампанія – 2023: коротко