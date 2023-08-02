У Міносвіти анонсували 5 предметів на НМТ
Джерело:Факти
Через два роки українські випускники можуть складати на НМТ 5 предметів. Таку новацію хочуть втілити у життя вже у 2025 році.
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, що МОН прямує до таких змін у структурі мультитесту. Така практика існує вже в багатьох європейських країнах, зокрема в Польщі.
Важливо На НМТ-2024 випускники складатимуть 4 предмети – Міносвіти
У 2025 році на НМТ може бути 5 предметів
За словами посадовця, випускний тест із п'яти предметів можуть запровадити вже в 2025 році. Знання учасників перевірятимуть з 3 обов'язкових і 2 предметів на вибір.
У 2025 році, якщо все буде добре, то випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір. Але не хочу нікого лякати: в 2024 році буде чотири предмети,
– повідомив чиновник.
І додав: МОН працює над тим, щоб оголосити, що це будуть за предмети і які будуть програми іспитів уже у вересні.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Ми розуміємо, що наші абітурієнти готуються впродовж року, щоб скласти тест якнайкраще,
– уточнив Винницький.
Він також розповів, що до програми НМТ-2024 додадуть ще один предмет. Тестування триватиме чотири години з перервою. Учасники складатимуть відповідно 4 предмети.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.