НМТ-2023: все, що треба знати про особистий кабінет учасника

Кожен учасник НМТ-2023 має мати відповідну інформаційну сторінку. Вона є спеціальним індивідуальним онлайн-кабінетом, доступ до якого має лише його власник.

Доступ до особистого кабінету отримує кожен зареєстрований учасник НМТ. Ця інформаційна сторінка містить важливу інформацію про проведення та етапи тестування. Деталі розповідає 24 Канал.

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Що треба знати про особистий кабінет учасника НМТ

Так, на інформаційній сторінці учасник цьогорічного тестування має підтвердити бажання проходити мультитест. Також він повинен вказати місто в Україні чи за кордоном, де складатиме НМТ у червні або липні 2023 року.

В особистому кабінеті учасника НМТ можна дізнатися також дату, час і місце проходження тестування. При цьому отримати запрошення для участі. Майте на увазі й те, що місце проведення НМТ не можна розголошувати.

Зверніть увагу! Особистий кабінет учасника НМТ можна знайти за посиланням.

Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.

Основна сесія НМТ у 2023 році триватиме протягом 5 – 23 червня. Додаткова – 11 – 24 липня.

Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.

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