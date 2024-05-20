Що треба знати про складання НМТ з української мови

Триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2024 році. Серед обов'язкових для складання предметів – українська мова.

Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні. Загалом в основній сесії НМТ візьме участь понад 287 тисяч осіб.

Дивіться також Треба бути готовими: чи зможуть учасники скласти НМТ у разі відключень світла

Що треба знати про складання української мови

Тестування триватиме 4 години і буде поділене на два блоки з перервою посередині на 20 хвилин. Українська мова входить до першого блоку.

Аби вас допустили до екзаменаційного центру, не забудьте взяти сертифікат учасника НМТ та документ, що посвідчує особу. Бажано також роздрукувати запрошення-перепустку, яку розмістили на інформаційній сторінці учасника мультитесту.

Учасники зможуть обрати черговість виконання предметів та завдань самостійно у межах 120 хвилин – тобто одного блоку.

Тест НМТ з української мови містить 30 завдань. з них:

10 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

Цьогоріч тестування з української мови не міститиме завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

За виконання завдань НМТ з української мови можна отримати 45 балів.

Для отримання результату з української мови за шкалою 100 – 200 та отримання права вступу до ЗВО необхідно набрати як мінімум 7 тестових балів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Результат учасник НМТ побачить на екрані одразу після завершення тестування. Згодом результат кожного предметного блоку переведуть за шкалу 100 – 200 балів.

Дл самостійного тренування й повторення матеріалу перед іспитом можна скористатися тестами ЗНО-ОНЛАЙН з української мови за минулі роки.