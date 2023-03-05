Чи скасують пільги для абітурієнтів при вступі у виші у 2023 році

У 2023 році усі пільги при вступі, зокрема, для жителів ТОТ, збережуть. Так, виші не скасовуватимуть пільгові категорії.

У МОН уточнили, що випускники з ТОТ зможуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після його початку.

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Чи скасують пільги для абітурієнтів при вступі

Чиновники кажуть, що механізм застосування цьогорічних пільг для жителів особливо небезпечних територій визначать навесні. При цьому враховуватимуть ситуацію в Україні.

До слова, на сьогодні триває другий етап переведення на бюджетну форму навчання пільговиків, які зараховані до коледжів та вишів до 2021 року включно. Мовиться про жителів особливо небезпечних територій, дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом у 2022 році понад 21 тисяча студентів отримала дозвіл для переведення на безплатне навчання.

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Як вступатимуть у виші випускники з ТОТ у 2023 році

У 2023 році для вступників, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), зробили виняток щодо складання НМТ.

Такі абітурієнти зможуть вступати до вишів України дистанційно.

При цьому результати НМТ у них не вимагатимуть.