Абітурієнти мають сформувати картку з результатами НМТ-2023

28 червня 2023, 15:00
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Джерело:

УЦОЯО

Учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати тестування. Їх розмістити в особистих кабінетах випускників.

Результати НМТ-2023 за шкалою 100 – 200 балів з трьох предметів вказали в Інформаційній картці учасника НМТ. Тепер абітурієнтам варто сформувати відповідну картку. 

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Абітурієнти можуть сформувати картку з результатами НМТ

Сформувати цю інформаційну картку треба у персональному кабінеті у вкладці "Результати". Ця картка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.

Зауважимо, що інформаційна картка є додатком до Сертифіката НМТ.

До слова, у Міносвіти України порадили цьогорічним абітурієнтам не легковажити термінами вступу. Зокрема, до 31 липня до 18:00 треба подати заяви на вступ до ЗВО у своїх електронних кабінетах. Робити це в останній день не варто.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація починається 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин