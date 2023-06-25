Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, коли варто подавати заяви. До слова, реєструвати електронні кабінети та завантажувати документи можна з 1 липня.

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У Міносвіти дали важливу пораду абітурієнтам

Винницький радить цьогорічним абітурієнтам не легковажити термінами вступу.

До 31 липня до 18:00 ви маєте подати свої заяви на вступ до ЗВО у своїх електронних кабінетах,

– уточнив заступник очільника МОН.

При цьому наголосив: вступникам не варто реєструвати свої кабінети одночасно. Усе через те, що через таку активність росіяни можуть здійснювати хакерські атаки на сервіс.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Так, абітурієнтам варто з 1 по 19 липня підготувати документи на вступ на бакалаврат, а протягом 19 – 31 липня – здійснити свій вибір в електронному кабінеті. Робити все в останню хвилину не радять.

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Як відбуватиметься вступна кампанія 2023