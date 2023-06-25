Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, коли варто подавати заяви. До слова, реєструвати електронні кабінети та завантажувати документи можна з 1 липня.
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У Міносвіти дали важливу пораду абітурієнтам
Винницький радить цьогорічним абітурієнтам не легковажити термінами вступу.
До 31 липня до 18:00 ви маєте подати свої заяви на вступ до ЗВО у своїх електронних кабінетах,
– уточнив заступник очільника МОН.
При цьому наголосив: вступникам не варто реєструвати свої кабінети одночасно. Усе через те, що через таку активність росіяни можуть здійснювати хакерські атаки на сервіс.
Так, абітурієнтам варто з 1 по 19 липня підготувати документи на вступ на бакалаврат, а протягом 19 – 31 липня – здійснити свій вибір в електронному кабінеті. Робити все в останню хвилину не радять.
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Як відбуватиметься вступна кампанія 2023
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.