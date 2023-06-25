Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, когда следует подавать заявления. Кстати, регистрировать электронные кабинеты и скачивать документы можно с 1 июля.
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В Минобразования дали важный совет абитуриентам
Винницкий советует нынешним абитуриентам не пренебрегать сроками поступления.
До 31 июля до 18:00 вы должны подать свои заявления на вступление в ЗВО в своих электронных кабинетах,
– уточнил заместитель главы МОН.
При этом подчеркнул: поступающим не стоит регистрировать свои кабинеты одновременно. Все потому, что из-за такой активности россияне могут совершать хакерские атаки на сервис.
Так, абитуриентам следует с 1 по 19 июля подготовить документы на поступление на бакалавриат, а в течение 19 – 31 июля – осуществить свой выбор в электронном кабинете. Делать все в последнюю минуту не рекомендуют.
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Как пройдет вступительная кампания 2023
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.