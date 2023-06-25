Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, когда следует подавать заявления. Кстати, регистрировать электронные кабинеты и скачивать документы можно с 1 июля.

Смотрите также Вступительная кампания на бакалавриат в 2023 году: какие даты должны запомнить абитуриенты

В Минобразования дали важный совет абитуриентам

Винницкий советует нынешним абитуриентам не пренебрегать сроками поступления.

До 31 июля до 18:00 вы должны подать свои заявления на вступление в ЗВО в своих электронных кабинетах,

– уточнил заместитель главы МОН.

При этом подчеркнул: поступающим не стоит регистрировать свои кабинеты одновременно. Все потому, что из-за такой активности россияне могут совершать хакерские атаки на сервис.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Так, абитуриентам следует с 1 по 19 июля подготовить документы на поступление на бакалавриат, а в течение 19 – 31 июля – осуществить свой выбор в электронном кабинете. Делать все в последнюю минуту не рекомендуют.

Смотрите также Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Как пройдет вступительная кампания 2023