Результаты НМТ-2023 по шкале 100 – 200 баллов по трем предметам указали в Информационной карточке участника НМТ. Теперь абитуриентам следует сформировать соответствующую карточку.

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Абитуриенты могут сформировать карту с результатами НМТ

Сформировать эту информационную карточку нужно в персональном кабинете во вкладке "Результаты". Эта карточка необходима для поступления в высшие образования Украины.

Заметим, что информационная карточка является приложением Сертификата НМТ.

К слову, в Минобразования Украины посоветовали нынешним абитуриентам не пренебрегать сроками поступления. В частности, до 31 июля до 18:00 следует подать заявления на вступление в ЗВО в своих электронных кабинетах. Делать это в последний день не стоит.

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