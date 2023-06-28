Результаты НМТ-2023 по шкале 100 – 200 баллов по трем предметам указали в Информационной карточке участника НМТ. Теперь абитуриентам следует сформировать соответствующую карточку.
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Абитуриенты могут сформировать карту с результатами НМТ
Сформировать эту информационную карточку нужно в персональном кабинете во вкладке "Результаты". Эта карточка необходима для поступления в высшие образования Украины.
Заметим, что информационная карточка является приложением Сертификата НМТ.
К слову, в Минобразования Украины посоветовали нынешним абитуриентам не пренебрегать сроками поступления. В частности, до 31 июля до 18:00 следует подать заявления на вступление в ЗВО в своих электронных кабинетах. Делать это в последний день не стоит.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.