Результати НМТ-2023 за шкалою 100 – 200 балів з трьох предметів вказали в Інформаційній картці учасника НМТ. Тепер абітурієнтам варто сформувати відповідну картку.
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Абітурієнти можуть сформувати картку з результатами НМТ
Сформувати цю інформаційну картку треба у персональному кабінеті у вкладці "Результати". Ця картка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.
Зауважимо, що інформаційна картка є додатком до Сертифіката НМТ.
До слова, у Міносвіти України порадили цьогорічним абітурієнтам не легковажити термінами вступу. Зокрема, до 31 липня до 18:00 треба подати заяви на вступ до ЗВО у своїх електронних кабінетах. Робити це в останній день не варто.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.