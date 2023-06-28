Результати НМТ-2023 за шкалою 100 – 200 балів з трьох предметів вказали в Інформаційній картці учасника НМТ. Тепер абітурієнтам варто сформувати відповідну картку.

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Абітурієнти можуть сформувати картку з результатами НМТ

Сформувати цю інформаційну картку треба у персональному кабінеті у вкладці "Результати". Ця картка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.

Зауважимо, що інформаційна картка є додатком до Сертифіката НМТ.

До слова, у Міносвіти України порадили цьогорічним абітурієнтам не легковажити термінами вступу. Зокрема, до 31 липня до 18:00 треба подати заяви на вступ до ЗВО у своїх електронних кабінетах. Робити це в останній день не варто.

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