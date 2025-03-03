Не зволікайте з реєстрацією: у яких країнах можна буде скласти НМТ у 2025 році

Національний мультипредметний тест у 2025 році відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти вже підтвердив співпрацю щодо організації тестування із 28 країнами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко під час вебінару. У межах основної сесії скласти тестування можна буде у 27 країнах.

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Де за кордоном відбудеться НМТ у 2025 році

Так, на сьогодні підтвердили домовленості щодо проведення НМТ такі країни:

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Італія;

Ірландія;

Іспанія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

США;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Під час додаткової сесії ми маємо ще змогу проходити оцінювання у Хорватії,

– додала Вакуленко.



У яких країнах відбудеться НМТ-2025 / скриншот відео

За її словами, перемовини з окремими закордонними установами / організаціями ще тривають. УЦОЯО сподівається, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте. Зауважимо, що з наданого переліку можна вибрати найзручніший для доїзду населений пункт, якщо ви складатимете НМТ за кордоном.

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Чому не варто зволікати з реєстрацією

Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, УЦОЯО не радить зволікати з реєстрацією, яка стартує вже 6 березня.

Просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто. Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, ви зможете до 8 квітня 2025 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ. Про нові локації ми повідомлятимемо,

– акцентувала Вакуленко.

І додала, що за кордоном діє обмеження щодо кількості осіб, які можуть взяти участь в НМТ. Тому у разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни, він стане недоступним для вибору. Деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткової сесії НМТ.