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Освіта Освіта в Україні Не зволікайте з реєстрацією: у яких країнах можна буде скласти НМТ у 2025 році
3 березня, 17:52
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Не зволікайте з реєстрацією: у яких країнах можна буде скласти НМТ у 2025 році

Марія Волошин

Національний мультипредметний тест у 2025 році відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти вже підтвердив співпрацю щодо організації тестування із 28 країнами. 

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко під час вебінару. У межах основної сесії скласти тестування можна буде у 27 країнах.

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Де за кордоном відбудеться НМТ у 2025 році 

Так, на сьогодні підтвердили домовленості щодо проведення  НМТ такі країни:

  • Азербайджан;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Грузія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Італія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Канада;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Молдова;
  • Німеччина;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • США;
  • Угорщина;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швейцарія;
  • Швеція.  

Під час додаткової сесії ми маємо ще змогу проходити оцінювання у Хорватії,
– додала Вакуленко.


У яких країнах відбудеться НМТ-2025 / скриншот відео

За її словами, перемовини з окремими закордонними установами / організаціями ще тривають. УЦОЯО сподівається, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте. Зауважимо, що з наданого переліку можна вибрати найзручніший для доїзду населений пункт, якщо ви складатимете НМТ за кордоном. 

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Чому не варто зволікати з реєстрацією

Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, УЦОЯО не радить зволікати з реєстрацією, яка стартує вже 6 березня.

Просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто. Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, ви зможете до 8 квітня 2025 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ. Про нові локації ми повідомлятимемо,
– акцентувала Вакуленко.

І додала, що за кордоном діє обмеження щодо кількості осіб, які можуть взяти участь в НМТ. Тому у разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни, він стане недоступним для вибору. Деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткової сесії НМТ.