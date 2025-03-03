Не зволікайте з реєстрацією: у яких країнах можна буде скласти НМТ у 2025 році
Національний мультипредметний тест у 2025 році відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти вже підтвердив співпрацю щодо організації тестування із 28 країнами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко під час вебінару. У межах основної сесії скласти тестування можна буде у 27 країнах.
Дивіться також Який важливий документ повинні отримати майбутні учасники НМТ
Де за кордоном відбудеться НМТ у 2025 році
Так, на сьогодні підтвердили домовленості щодо проведення НМТ такі країни:
- Азербайджан;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Грузія;
- Данія;
- Естонія;
- Італія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Канада;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Молдова;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- США;
- Угорщина;
- Фінляндія;
- Франція;
- Хорватія;
- Чехія;
- Швейцарія;
- Швеція.
Під час додаткової сесії ми маємо ще змогу проходити оцінювання у Хорватії,
– додала Вакуленко.
У яких країнах відбудеться НМТ-2025 / скриншот відео
За її словами, перемовини з окремими закордонними установами / організаціями ще тривають. УЦОЯО сподівається, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте. Зауважимо, що з наданого переліку можна вибрати найзручніший для доїзду населений пункт, якщо ви складатимете НМТ за кордоном.
Дивіться також Не завершите тестування: чого категорично не можна робити на НМТ
Чому не варто зволікати з реєстрацією
Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, УЦОЯО не радить зволікати з реєстрацією, яка стартує вже 6 березня.
Просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто. Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, ви зможете до 8 квітня 2025 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ. Про нові локації ми повідомлятимемо,
– акцентувала Вакуленко.
І додала, що за кордоном діє обмеження щодо кількості осіб, які можуть взяти участь в НМТ. Тому у разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни, він стане недоступним для вибору. Деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткової сесії НМТ.