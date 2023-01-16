Олександр Авраменко допоможе випускникам підготуватися до НМТ з української мови

Одним з предметів, які складатимуть випускники під час НМТ, буде українська мова. Відтак відомий мовознавець Олександр Авраменко допоможе підготуватися до тестів.

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Авраменко допоможе підготуватися до НМТ з мови

Так, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко запрошує усіх на безкоштовний вебінар з української мови.

За словами мовознавця, це щорічний безкоштовний вебінар для тих, хто готується до НМТ.

Він відбудеться 17 січня з 20:00 до 21:00. Учасникам запропонують виконати тести. Також вони з'ясують, які теми для них проблемні і що потрібно покращити.

В онлайн-режимі усі охочі зможуть також поставити питання щодо НМТ – 2023.

Посилання на вебінар тут.