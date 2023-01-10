Вступна кампанія 2023: у якому форматі і з яких предметів абітурієнти складатимуть тести

Єдиним інструментом вступу до вишів та коледжів залишається ЗНО. Його аналог – національний мультипредметний тест – застосували у 2022 році тимчасово.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому додав, що чиновники найближчим часом мали б досягнути порозуміння щодо проведення вступної кампанії 2023 року.

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У якому форматі відбуватиметься вступна кампанія 2023

Шкарлет нагадав, що прийом документів вступників у ВНЗ розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому. Відтак, за його словами, важливо якнайшвидше ухвалити модель прийому документів у 2023 році. Саме над цим у МОН зараз і працюють.

Скільки днів триватиме НМТ

Очільник МОН наголосив, що міністерство наполягатиме, аби тестування відбувалося виключно в один день. Адже якщо тестування абітурієнтів розтягнуть на кілька днів, відтак НМТ не відрізнятиметься від ЗНО і не враховуватиме небезпеку воєнного стану.

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Які предмети складатимуть випускники

Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.

Так, окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть такі:

іноземна мова;

фізика;

хімія;

біологія.

Відтак абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме. До слова, тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.

Усе, аби зберегти якомога більше дітей, які вступатимуть у виші України,

– зазначив міністр.