Які предмети складатимуть абітурієнти під час НМТ – 2023
14 січня 2023, 13:26Читать новость на русском
У 2023 році абітурієнти в Україні також складатимуть обов'язкові та предмети на вибір. Оцінювання відбуватиметься на комп'ютері, як і торік.
Як нещодавно розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, що під час НМТ враховуватимуть те, на які спеціальність вступає абітурієнт. Однак на вибір пропонуватимуть лише кілька предметів.
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Які предмети треба складати обов'язково
Окрім української мови, історії України та математики, вступникам запропонують на вибір і четвертий предмет. Його вони зможуть обрати відповідно до обраної майбутньої спеціальності – технічної чи медичної.
Відтак, можна буде обрати такі як:
- іноземна мова;
- фізика;
- хімія;
- біологія.
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Вступна кампанія 2023: що відомо
- Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.
- Зараз триває погодження моделі прийому документів у ВНЗ.
- Також міністерство наполягатиме, аби тестування відбувалося в один день.
- Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.
- Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.
- Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.
- Тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.