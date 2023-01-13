Чи зможуть вступити до українських вишів абітурієнти, які через війну – за кордоном

У 2023 році абітурієнти в Україні також складатимуть ЗНО у формі НМТ. При цьому модель тестування ще погоджують.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що для всіх абітурієнтів, які бажають стати студентами українських вишів, створюватимуть безпечні умови вступу. Про це міністр сказав у межах робочої поїздки у Харківську область.

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Чи зможуть вступити до вишів абітурієнти, які – за кордоном

Так, під час поїздки міністр з колегами обговорили можливі формати вступних іспитів. А також – порядок прийому на навчання у коледжі та виші у 2023 році.

При цьому Шкарлет наголосив, що треба створити максимально безпечні умови для кожного вступника. Зокрема, надати можливість вступати у вітчизняні ВНЗ тим абітурієнтам, які тимчасово перебувають за кордоном.

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