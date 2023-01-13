Чи зможуть вступити до українських вишів абітурієнти, які через війну – за кордоном
Джерело:Сергій Шкарлет
У 2023 році абітурієнти в Україні також складатимуть ЗНО у формі НМТ. При цьому модель тестування ще погоджують.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що для всіх абітурієнтів, які бажають стати студентами українських вишів, створюватимуть безпечні умови вступу. Про це міністр сказав у межах робочої поїздки у Харківську область.
Важливо Вступна кампанія 2023: у якому форматі і з яких предметів абітурієнти складатимуть тести
Чи зможуть вступити до вишів абітурієнти, які – за кордоном
Так, під час поїздки міністр з колегами обговорили можливі формати вступних іспитів. А також – порядок прийому на навчання у коледжі та виші у 2023 році.
При цьому Шкарлет наголосив, що треба створити максимально безпечні умови для кожного вступника. Зокрема, надати можливість вступати у вітчизняні ВНЗ тим абітурієнтам, які тимчасово перебувають за кордоном.
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Вступна кампанія 2023: що відомо
- Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.
- Зараз триває погодження моделі прийому документів у ВНЗ.
- Також міністерство наполягатиме, аби тестування відбувалося в один день.
- Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.
- Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.
- Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.
- Тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.