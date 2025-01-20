Які завдання та теми будуть на НМТ-2025 з української мови
- У 2025 році українська мова буде обов'язковим предметом на НМТ.
- Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм.
У 2025 році українська мова буде одним із обов'язкових предметів на НМТ. Зміст завдань відповідатиме програмі ЗНО з української мови.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм.
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Які завдання будуть на НМТ з української мови
Завданні будуть такі:
- з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);
- з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (15 завдань);
- на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань).
Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української мови) учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Завдання на НМТ з української мови / УЦОЯО
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Які теми треба повторити
Випускникам варто повторити перед тестування такі мовні теми :
- Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
- Лексикологія. Фразеологія;
- Будова слова. Словотвір;
- Морфологія;
- Синтаксис;
- Стилістика;
- Розвиток мовлення.
Кожен розділ програми з української мови буде представлений пропорційно. Щоправда, розділам "Стилістика" і "Розвиток мовлення" приділять дещо менше уваги з огляду на комп'ютерний формат тестування.