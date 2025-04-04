Освітній омбудсмен розповіла, хто має обирати підходи до оцінювання учнів НУШ

Педагогічні ради шкіл повинні самі обирати, які – нові або старі – підходи до оцінювання результатів учнів НУШ застосовувати. Їм варто надати таке право.

Це пропонує освітній омбудсмен Надія Лещик. Пропозиція пролунала через ситуацію, що склалася з оцінюванням учнів за групами результатів, що виникла після впровадження Міністерством освіти і науки України відповідної реформи, зазначає 24 Канал.

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Що каже освітній омбудсмен про систему оцінювання учнів

Лещик вважає, що МОН має шукати компроміси та порозуміння із вчителями.

Пропоную, щоб педагогічна рада своїм рішенням приймала, які підходи до оцінювання використовувати у закладі освіти: нові рекомендації щодо оцінювання, затверджені наказом МОН від 02.08.2024 № 1093, або старі рекомендації щодо оцінювання, затверджені наказом МОН від 01.04.2022 р. № 289 (які наразі втратили чинність). І встановити такий перехідний період на 2 навчальні роки,

– зауважила вона.

Це рішення дасть можливість школам, які вже працюють за новими підходами до оцінювання, продовжити працювати за ними далі. А школи, у яких нові підходи до оцінювання учнів викликають труднощі, зможуть певний період використовувати старі підходи.

Освітній омбудсмен також вважає, за цей час МОН матиме можливість відкоригувати недоліки та вжити заходів щодо зменшення навантаження на вчителів під час оцінювання учнів, а також провести якісну апробацію оцінювання. Упродовж перехідного періоду відомство також матиме можливість налагодити комунікацію й навчання вчителів та комунікацію з батьками щодо нових підходів до оцінювання.

Лещик також переконана, що у впровадженні реформ не можна йти шляхом протистояння між педагогами та МОН.

Маємо рухатися шляхом поваги, співпраці, взаємодії, комунікації та врахування думки професіоналів у сфері освіти,

– уточнила вона.

Водночас підкреслила, що в ситуації з оцінюванням педагоги змогли об'єднатися у потужну силу, що може відстоювати свої права.