Это предлагает образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Предложение прозвучало из-за ситуации, сложившейся с оцениванием учеников по группам результатов, возникшей после внедрения Министерством образования и науки Украины соответствующей реформы, отмечает 24 Канал.

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Что говорит образовательный омбудсмен о системе оценивания учеников

Лещик считает, что МОН должно искать компромиссы и взаимопонимание с учителями.

Предлагаю, чтобы педагогический совет своим решением принимал, какие подходы к оценке использовать в учебном заведении: новые рекомендации по оценке, утверждены приказом МОН от 02.08.2024 № 1093, или старые рекомендации по оценке, утверждены приказом МОН от 01.04.2022 г. № 289 (которые сейчас утратили силу). И установить такой переходный период на 2 учебных года,

– отметила она.

Это решение даст возможность школам, которые уже работают по новым подходам к оценке, продолжить работать по ним дальше. А школы, в которых новые подходы к оцениванию учащихся вызывают трудности, смогут определенный период использовать старые подходы.

Образовательный омбудсмен также считает, за это время МОН будет иметь возможность откорректировать недостатки и принять меры по уменьшению нагрузки на учителей при оценке учеников, а также провести качественную апробацию оценивания. В течение переходного периода ведомство также будет иметь возможность наладить коммуникацию и обучение учителей и коммуникацию с родителями относительно новых подходов к оцениванию.

Лещик также убеждена, что во внедрении реформ нельзя идти путем противостояния между педагогами и МОН.

Должны двигаться путем уважения, сотрудничества, взаимодействия, коммуникации и учета мнения профессионалов в сфере образования,

– уточнила она.

В то же время подчеркнула, что в ситуации с оценкой педагоги смогли объединиться в мощную силу, что может отстаивать свои права.