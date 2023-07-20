"Переосмислення "совєцького": Лісовий розповів, як виглядатимуть нові українські школи

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, якою його команда бачить нову українську школу. При цьому міністр анонсував повне переосмислення радянських шкільних просторів.

Нова школа, за словами посадовця, передбачає наявність укриття, сучасний дизайн і безбар'єрний простір. Саме таким є бачення навчального закладу у межах підписаного меморандуму про створення концепції архітектурної трансформації шкіл️.

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Лісовий розповів, як виглядатимуть нові українські школи

Очільник МОН наголосив: коли у школі є книжки у вільному доступі, двері до класів прозорі, є опенспейси, щоб якісно проводити час, спортивний майданчик, на якому можуть займатися жителі району, це позитивно впливає на дітей та громади загалом. Діти, зокрема, стають упевненішими у собі, допитливими та відкритими.

Завдання – повне переосмислення совєцьких шкільних просторів. Заразом плануємо запустити пілот для п'яти шкіл у різних областях, які будуть реконструйовані відповідно до потреб та вимог нових реалій,

– заявив міністр.

Скільки закладів освіти в Україні знищила Росія

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Міністр також розповів, що майже 3,5 тисячі закладів освіти в Україні постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку Росії. З них – 335 зруйновані повністю.

Російські покидьки цілеспрямовано б'ють по нашій освітній інфраструктурі. Вони знищують українські школи, розграбовують, палять підручники та дуже швидко завозять свої на тимчасово окуповані території,

– зауважив Лісовий.

І додав: ворог робить це, бо чудово розуміє силу освіти, яку використовує як інкубатор для створення безвольних громадян.

Наша ж освіта – це про свободу. І мета трансформації системи освіти – поставити людину у центр уваги, її потреби та цінності. Сучасне освітнє середовище – один з інструментів,

– резюмував очільник Міносвіти.