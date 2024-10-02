Міносвіти опублікувало навчальні програми для 5–7 класів НУШ

Міністерство освіти і науки України опублікувало навчальні програми для 5–7 класів Нової української школи. Їх розробили на основі чинних модельних навчальних програм.

Як інформує МОН, учителі можуть брати для роботи ці програми. Зокрема, використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування.

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МОН оприлюднило навчальні програми для 5 – 7 класів НУШ

Навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба в цьому виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів і з огляду на виклики останніх років. Зокрема, через значні освітні втрати.

Особливості навчальних програм такі:

розраховані на мінімальну кількість годин, передбачену Типовою освітньою програмою для 5 – 9 класів. Якщо в класі визначили більше годин з предмета / інтегрованого курсу, учитель може більше часу приділити вивченню складних / ключових тем, передбачити діяльність із подолання навчальних втрат тощо. У такому разі потрібно орієнтуватися на освітні потреби та можливості конкретного класу;

визначають кількість навчального часу на вивчення кожної теми;

повністю відповідають Державному стандарту базової середньої освіти: результати навчання і їхній обсяг, послідовність викладу результатів у межах кожної теми;

зміст зорієнтовано на ключову тематику, визначену базовими знаннями в стандарті. Окрім того, мета змісту – забезпечувати можливість надолужувати навчальні втрати;

запропоновані види навчальної діяльності сприятимуть досягненню результатів навчання разом із надолуженням навчальних втрат.

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Де шукати навчальні програми

На сайті МОН уже розмістили першу частину навчальних програм, розроблених на основі МНП із предметів та інтегрованих курсів таких освітніх галузей:

мовно-літературної;

математичної;

громадянської та історичної;

природничої;

мистецької;

інформатичної;

соціальної і здоров'язбережувальної.

Авторські колективи інших МНП продовжують працювати над створенням навчальних програм. Перелік програм, які з'являться на сайті МОН, постійно доповнюватимуть.