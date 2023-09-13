Класи у школах України можуть ділити на групи: що задумало МОН
Джерело:osvita.ua
Міносвіти України рекомендує під час вивчення деяких предметів ділити класи у школах на групи. Але лише ті, у яких навчається понад 27 учнів.
Про це вказано у рекомендаціях МОН. Якщо у класі здобуває освіту 28 і більше учнів, його можуть ділити на групи на уроках української та іноземної мов.
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Класи у школах України можуть ділити на групи
Так, під час вивчення у 5 – 6 класах інтегрованого мовно-літературного курсу клас можуть ділити на групи не менше ніж на чотирьох уроках на тиждень. Це мінімальні вимоги у межах тижневого навантаження для вивчення української мови.
Можуть поділити клас і під час практичних занять з інформатики, адже діти використовують комп'ютери. Але у групі має бути не менше 8 учнів.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Цю норму можуть застосувати і щодо уроків трудового навчання, технологій (окремо для хлопців і дівчат), якщо у класі є понад 27 учнів і буде не менше 8 дітей у групі.
Можуть ділити учнів на групи і на уроках фізкультури в 10 – 11 класах (окремо для юнаків і дівчат) за таких же умов.
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Навчальна програма в українських школах зазнає змін
- З 1 вересня навчальна програма у школах України зазнає змін.
- Її адаптовують до воєнних реалій, аби діти володіли необхідними у наш час навичками.
- Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив: окремо у школах не викладатимуть предмети медичної допомоги чи мінної безпеки. Їх інтегрували у курси для сьомих та дев'ятих класів.
- Також МОН активно працює над зміною предмета "Захист України" для учнів 10 – 11 класів. На першому етапі у програму цього предмета впроваджуватимуть нові компоненти навчання щодо дронів, їхніх особливостей та використання, різновидів.
- Також поглиблюють вивчення протимінної безпеки, надання домедичної допомоги. Паралельно навчають вчителів, які викладають цей предмет.