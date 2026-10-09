У кожній школі України працюватимуть кар’єрні радники

В Україні у кожній школі з'явиться один або два кар'єрні освітні радники. Вони працюватимуть у 7 – 12 класах.

Таку норму містить лист Міністерства освіти і науки про запровадження кар'єрного консультування у школах. Про це інформує Osvita.ua.

Що відомо про роботу радників

Щонайменше один педагогічний працівник має бути призначений для роботи з учнями базової середньої освіти, тобто 7–9 класів.

Також щонайменше один кар'єрний радник має працювати з учнями старшої школи, тобто з 10–12 класами.

У школах, у яких навчаються учні обох категорій, має працювати не менше ніж два педагоги – по одному для кожного освітнього рівня.

Все залежно від кількості учнів, структури закладу освіти та навантаження можуть визначати додаткових працівників для проходження навчання та формувати кадровий резерв.

Цікаво 83% дорослих в Україні, які живуть зі школярами, задоволені тим, як у школі організована безпека. А 68% – якістю навчання.

У МОН планують навчати майбутніх кар'єрних радників окремо за кожним напрямом.

Детальну інформацію щодо строків і процедури реєстрації, складу тренерів та переліку установ, на базі яких проводитимуть підвищення кваліфікації, обіцяють надіслати додатково.

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