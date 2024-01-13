Учні та вичтелі мають бути готові: як втілюватимуть реформу НУШ у 2024 році 

Торік Міносвіти анонсувало відновлення реформи Нової української школи. Вона, зауважимо, у час повномасштабної війни відверто загальмувала.

Тож у 2024 році в Україні, зважаючи на те, що Міносвіти торік нарешті отримало нового очільника, продовжуватимуть втілювати у життя вищезгадану реформу. Ба більше: з 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.

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Як втілюватимуть реформу НУШ у 2024 році

Що важливо, пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року. Тому МОН уже активно готує зміни для втілення.

Зауважимо, що Кабмін не так давно виділив 1 мільярд гривень для НУШ. Їх скерують на закупівлю мультимедійного обладнання для 5 – 6 класів.

Що важливо, у межах реформи в Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв.

Так, у нашій державі уже друкують необхідні підручники, а педагоги мають проходити підвищення кваліфікації.

Розробляють також держстандарт для старшої профільної школи.

А до 1 вересня цього року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів. При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.