Учні та вичтелі мають бути готові: як втілюватимуть реформу НУШ у 2024 році
Торік Міносвіти анонсувало відновлення реформи Нової української школи. Вона, зауважимо, у час повномасштабної війни відверто загальмувала.
Тож у 2024 році в Україні, зважаючи на те, що Міносвіти торік нарешті отримало нового очільника, продовжуватимуть втілювати у життя вищезгадану реформу. Ба більше: з 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.
Дивіться також Дороговказ для абітурієнтів: як відбуватиметься НМТ у 2024 році
Як втілюватимуть реформу НУШ у 2024 році
Що важливо, пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року. Тому МОН уже активно готує зміни для втілення.
Зауважимо, що Кабмін не так давно виділив 1 мільярд гривень для НУШ. Їх скерують на закупівлю мультимедійного обладнання для 5 – 6 класів.
Що важливо, у межах реформи в Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв.
Так, у нашій державі уже друкують необхідні підручники, а педагоги мають проходити підвищення кваліфікації.
Розробляють також держстандарт для старшої профільної школи.
А до 1 вересня цього року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів. При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.А про те, втілення ще яких масштабних задумів МОН у 2024 році варто очікувати, до чого готуватися педагогам, учням та студентам, які інновації та реформи задумали реалізувати цьогоріч уряд і Міносвіти – читайте в освітніх Прогнозах 24 Каналу.