Скандал із новим логотипом МОН: чи витрачали на нього державні кошти
Джерело:Інтерфакс-Україна
Нещодавно Міністерство освіти і науки України змінило свій логотип. Однак через такі нововведення спалахнув скандал.
Більшості українців не сподобався новий логотип. При цьому вони поцікавилися, скільки коштів з держбюджету на нього витратили.
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Чи витрачало МОН державні кошти на новий логотип
У Міносвіти відповіли на запит журналістів і заявили, що новий логотип подарувала громадська організація. Відповідно грошей держави на це не витрачали.
У міністерстві також назвали "Комунікативний знак МОН" витвором мистецтва. І уточнили, що його розробили на замовлення громадської організації "Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив".
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Чому виник скандал
- Міністерство освіти і науки України змінило логотип у час війни.
- Він викликав хвилю критики українців.
- Українці, зокрема, поставили питання щодо потреби зміни лого у час війни. Також питають чиновників про те, скільки заплатили за таку новацію і чому не можна було залишити попередній логотип.
- Попередній логотип, до слова, МОН оновило у 2017 році. Воно містить два символи: О та Н. О символізує коло знань, а Н – невичерпність пізнання.
- Натомість новий символ за стилем збігається з оформленням сторінки "Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок".
- У МОН заявили, що презентують новий бренд – візуальну єдність, яка представляє синергію формування нової освіти, науки та інновацій.
- Ребрендинг реалізують у межах Комунікаційної стратегії МОН на 2023 – 2030 роки. Вона, зокрема, спрямована на розвиток європейської інтеграції та гендерної рівності.