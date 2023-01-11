Скандал із новим логотипом МОН: чи витрачали на нього державні кошти

Нещодавно Міністерство освіти і науки України змінило свій логотип. Однак через такі нововведення спалахнув скандал.

Більшості українців не сподобався новий логотип. При цьому вони поцікавилися, скільки коштів з держбюджету на нього витратили.

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Чи витрачало МОН державні кошти на новий логотип

У Міносвіти відповіли на запит журналістів і заявили, що новий логотип подарувала громадська організація. Відповідно грошей держави на це не витрачали.

У міністерстві також назвали "Комунікативний знак МОН" витвором мистецтва. І уточнили, що його розробили на замовлення громадської організації "Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив".

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Чому виник скандал