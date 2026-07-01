Ножиці чи ножниці: одне слово, у якому помиляються тисячі українців

Часто саме дрібні повсякденні слова показують, чи ми говоримо автентично, чи піддаємося впливу суржику. І тут часто виникає плутанина: хтось каже "ножиці", а хтось – "ножниці".

Яка форма слова правильна, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Ножиці чи ножниці – як правильно українською?

Є слова, які ми вимовляємо десятки разів на тиждень, але рідко замислюємося, чи правильно їх говоримо. Одне з них – назва звичайного інструмента, без якого не обходиться жодна оселя, школа, дитячий садок і офіс. І типова помилка, як правильно: ножиці чи ножниці?

Українські словники, а саме академічний "Словник української мови" (СУМ) та словник "Горох", зазначають, що слово "ножиці" є літературною нормою української мови.

Ножиці – це інструмент для різання, стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів з ручками у формі кілець.

Звідки ж узялося слово "ножиці"? Воно походить від давнього слов'янського слова "ніж". До його основи згодом додався суфікс, і виникла назва інструмента, що складається з двох ножів, з'єднаних між собою. Споріднені слова є й в інших слов'янських мовах, наприклад польське nożyce.

Тоді чому багато хто каже "ножниці"? Ця форма виникла під впливом російського слова "ножницы". Через тривалу русифікацію вона закріпилася в побутовому мовленні, однак українські словники її не фіксують.

Цікаво, що ножиці належать до слів, які вживаються лише у множині. До цієї групи також належать слова: окуляри, штани (вони ж – брюки), двері, граблі, сани (які мають інші народні назви). У мовознавстві такі іменники називають pluralia tantum — тобто словами, що існують тільки у формі множини.

Слово використовують і у переносному значенні:

у назві гри "Камінь-ножиці-папір".

"ножиці цін" – економічний термін, що означає розбіжність між рівнем цін на різні товари.

у спорті: "удар ножицями" у футболі.

гімнастична вправа – перехресні рухи ніг або рук назустріч одна одній у протилежних напрямках.

розбіжність, розходження, невідповідність чого-небудь чому-небудь.

Прийом "ножиці" у футболі: дивіться відео

Тож наступного разу, коли шукатимете цей інструмент, просіть "ножиці", а не "ножниці". Адже саме з таких, на перший погляд, дрібниць і складається грамотне та природне українське мовлення.