Какая форма слова правильная – рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Ножиці или ножниці – как правильно по-украински?

Есть слова, которые мы произносим десятки раз в неделю, но редко задумываемся, правильно ли мы их произносим. Одно из них – название обычного инструмента, без которого не обходится ни один дом, школа, детский сад и офис. И типичная ошибка: как правильно – "ножиці" или "ножниці"?

Украинские словари, а именно академический "Словарь украинского языка" (СУМ) и словарь "Горох", отмечают, что слово "ножиці" является литературной нормой украинского языка.

Ножиці – это инструмент для резки, стрижки, состоящий из двух скрещенных ножей с ручками в форме колец.

Откуда же взялось слово "ножиці"? Оно происходит от древнеславянского слова "ніж". К его основе со временем добавился суффикс, и возникло название инструмента, состоящего из двух ножей, соединенных между собой. Родственные слова есть и в других славянских языках, например польское nożyce.

Тогда почему многие говорят "ножниці"? Эта форма возникла под влиянием русского слова "ножницы". В результате длительной русификации она закрепилась в разговорной речи, однако украинские словари ее не фиксируют.

Интересно, что "ножиці" относятся к словам, которые употребляются только во множественном числе. К этой группе также относятся слова: окуляри, штаны (они же – брюки), двери, грабли, сани (имеющие другие народные названия). В лингвистике такие существительные называют pluralia tantum – то есть словами, существующими только во множественном числе.

Это слово используется и в переносном значении:

в названии игры "Камень-ножницы-бумага".

"ножницы цен" – экономический термин, обозначающий разницу между уровнем цен на различные товары.

в спорте: "удар ножницами" в футболе.

гимнастическое упражнение – перекрестные движения ног или рук навстречу друг другу в противоположных направлениях.

расхождение, различие, несоответствие чего-либо чему-то.

Прием "ножницы" в футболе: смотрите видео

Поэтому в следующий раз, когда будете искать этот инструмент, просите "ножиці", а не "ножниці". Ведь именно из таких, на первый взгляд, мелочей и складывается грамотная и естественная украинская речь.