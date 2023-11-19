"Крим – атомна республіка, а Луцьк – столиця Рівненщини": молодь "вразила" знаннями з географії

Українська молодь вкотре долучилася до опитування блогерів. Цього разу їм поставили прості питання, які стосувалися географії.

Хлопців та дівчат попросили вказати обласні центри окремих регіонів України. Чому вони здивували відповідями, читайте далі.

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Чи знає молодь відповіді на елементарні питання з географії

Так, блогерка вирішила перевірити знання географії у молоді. І запитала, "столицею" якої області є такі міста як Луцьк, Ужгород. А також, на території якої області розташований Маріуполь.

Ось які відповіді отримала:

Луцьк… Рівненська, якщо не помиляюся.

Волинська.

Не скажу … Де розташоване? Недалеко від Львова.

Маріуполь… Ви мене загрузили по географії, я не шарю.

Маріуполь? – Донецька.

Також блогерка поцікавилася, якою "областю" є Крим та скільки областей є в Україні.

24 області і Крим (автономна республіка).

144 …. 32 … я переплутала…

Крим – це Кримська Республіка.

Крим – атомна республіка…

Луцьк – яка область? Львівська?

Ужгород – яка область? – Не знаю.

Крим – Херсонська.

Де розташована Черкаська область? На Заході.

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Як відреагували українці на почуте

Українці були неприємно вражені окремими відповідями і так прокоментували почуте: