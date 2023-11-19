Хлопців та дівчат попросили вказати обласні центри окремих регіонів України. Чому вони здивували відповідями, читайте далі.
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Чи знає молодь відповіді на елементарні питання з географії
Так, блогерка вирішила перевірити знання географії у молоді. І запитала, "столицею" якої області є такі міста як Луцьк, Ужгород. А також, на території якої області розташований Маріуполь.
Ось які відповіді отримала:
- Луцьк… Рівненська, якщо не помиляюся.
- Волинська.
- Не скажу … Де розташоване? Недалеко від Львова.
- Маріуполь… Ви мене загрузили по географії, я не шарю.
- Маріуполь? – Донецька.
Також блогерка поцікавилася, якою "областю" є Крим та скільки областей є в Україні.
- 24 області і Крим (автономна республіка).
- 144 …. 32 … я переплутала…
- Крим – це Кримська Республіка.
- Крим – атомна республіка…
- Луцьк – яка область? Львівська?
- Ужгород – яка область? – Не знаю.
- Крим – Херсонська.
- Де розташована Черкаська область? На Заході.
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Як відреагували українці на почуте
Українці були неприємно вражені окремими відповідями і так прокоментували почуте:
- Я дивуюсь з молоді, які вони необізнані.
- Вибачте, що трапилось з нашим поколінням?
- Я з Луцька, плачу, шо це Рівненська область.
- Не знали, не знають і не будуть знати.
- Я надіюсь, це прикол.
- Це повний капець.
- Десь тихенько заплакав вчитель географії.