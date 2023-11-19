Хлопців та дівчат попросили вказати обласні центри окремих регіонів України. Чому вони здивували відповідями, читайте далі.

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Чи знає молодь відповіді на елементарні питання з географії

Так, блогерка вирішила перевірити знання географії у молоді. І запитала, "столицею" якої області є такі міста як Луцьк, Ужгород. А також, на території якої області розташований Маріуполь.

Ось які відповіді отримала:

  • Луцьк… Рівненська, якщо не помиляюся.
  • Волинська.
  • Не скажу … Де розташоване? Недалеко від Львова.
  • Маріуполь… Ви мене загрузили по географії, я не шарю.
  • Маріуполь? – Донецька.

Також блогерка поцікавилася, якою "областю" є Крим та скільки областей є в Україні.

  • 24 області і Крим (автономна республіка).
  • 144 …. 32 … я переплутала…
  • Крим – це Кримська Республіка.
  • Крим – атомна республіка…
  • Луцьк – яка область? Львівська?
  • Ужгород – яка область? – Не знаю.
  • Крим – Херсонська.
  • Де розташована Черкаська область? На Заході.

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Як відреагували українці на почуте

Українці були неприємно вражені окремими відповідями і так прокоментували почуте:

  • Я дивуюсь з молоді, які вони необізнані.
  • Вибачте, що трапилось з нашим поколінням?
  • Я з Луцька, плачу, шо це Рівненська область.
  • Не знали, не знають і не будуть знати.
  • Я надіюсь, це прикол.
  • Це повний капець.
  • Десь тихенько заплакав вчитель географії.