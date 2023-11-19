Хлопців та дівчат попросили вказати обласні центри окремих регіонів України. Чому вони здивували відповідями, читайте далі.

Дивіться також "Чи Марія, чи Олеся Пчілкіна": як молодь "перейменувала" Лесю Українку

Чи знає молодь відповіді на елементарні питання з географії

Так, блогерка вирішила перевірити знання географії у молоді. І запитала, "столицею" якої області є такі міста як Луцьк, Ужгород. А також, на території якої області розташований Маріуполь.

Ось які відповіді отримала:

Луцьк… Рівненська, якщо не помиляюся.

Волинська.

Не скажу … Де розташоване? Недалеко від Львова.

Маріуполь… Ви мене загрузили по географії, я не шарю.

Маріуполь? – Донецька.

Також блогерка поцікавилася, якою "областю" є Крим та скільки областей є в Україні.

24 області і Крим (автономна республіка).

144 …. 32 … я переплутала…

Крим – це Кримська Республіка.

Крим – атомна республіка…

Луцьк – яка область? Львівська?

Ужгород – яка область? – Не знаю.

Крим – Херсонська.

Де розташована Черкаська область? На Заході.

Дивіться також "Який сором": молодь "вразила" відповідями на питання про дружину Марка Вовчка

Як відреагували українці на почуте

Українці були неприємно вражені окремими відповідями і так прокоментували почуте: