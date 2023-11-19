Ребят попросили указать областные центры отдельных регионов Украины. Почему они удивили ответами, читайте дальше.

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Знает ли молодежь ответы на элементарные вопросы по географии

Так, блоггерка решила проверить знания географии у молодежи. И спросила, "столицей" какой области есть такие города как Луцк, Ужгород. А также, на территории какой области находится Мариуполь.

Вот какие ответы получила:

Луцк… Ровенская, если не ошибаюсь.

Волынская.

Не скажу… Где расположено? Недалеко от Львова.

Мариуполь… Вы меня погрязли по географии, я не шарю.

Мариуполь? – Донецкая.

Также блоггерка поинтересовалась, какой "областью" является Крым и сколько областей есть в Украине.

24 области и Крым (автономная республика).

144 …. 32 … я перепутала…

Крым – это Крымская Республика.

Крым – атомная республика…

Луцк – какая область? Львовская?

Ужгород – какая область? – Не знаю.

Крым – Херсонская.

Где находится Черкасская область? На Западе.

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Как отреагировали украинцы на услышанное

Украинцы были неприятно удивлены отдельными ответами и так прокомментировали услышанное: