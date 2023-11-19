Ребят попросили указать областные центры отдельных регионов Украины. Почему они удивили ответами, читайте дальше.

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Знает ли молодежь ответы на элементарные вопросы по географии

Так, блоггерка решила проверить знания географии у молодежи. И спросила, "столицей" какой области есть такие города как Луцк, Ужгород. А также, на территории какой области находится Мариуполь.

Вот какие ответы получила:

  • Луцк… Ровенская, если не ошибаюсь.
  • Волынская.
  • Не скажу… Где расположено? Недалеко от Львова.
  • Мариуполь… Вы меня погрязли по географии, я не шарю.
  • Мариуполь? – Донецкая.

Также блоггерка поинтересовалась, какой "областью" является Крым и сколько областей есть в Украине.

  • 24 области и Крым (автономная республика).
  • 144 …. 32 … я перепутала…
  • Крым – это Крымская Республика.
  • Крым – атомная республика…
  • Луцк – какая область? Львовская?
  • Ужгород – какая область? – Не знаю.
  • Крым – Херсонская.
  • Где находится Черкасская область? На Западе.

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Как отреагировали украинцы на услышанное

Украинцы были неприятно удивлены отдельными ответами и так прокомментировали услышанное:

  • Я удивляюсь молодежи, какие они незнающие.
  • Простите, что случилось с нашим поколением?
  • Я из Луцка, плачу, что это Ровенская область.
  • Не знали, не знают и не будут знать.
  • Я надеюсь, это прикол.
  • Это полный капец.
  • Где-то тихонько зарыдал учитель географии.