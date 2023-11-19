Ребят попросили указать областные центры отдельных регионов Украины. Почему они удивили ответами, читайте дальше.
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Знает ли молодежь ответы на элементарные вопросы по географии
Так, блоггерка решила проверить знания географии у молодежи. И спросила, "столицей" какой области есть такие города как Луцк, Ужгород. А также, на территории какой области находится Мариуполь.
Вот какие ответы получила:
- Луцк… Ровенская, если не ошибаюсь.
- Волынская.
- Не скажу… Где расположено? Недалеко от Львова.
- Мариуполь… Вы меня погрязли по географии, я не шарю.
- Мариуполь? – Донецкая.
Также блоггерка поинтересовалась, какой "областью" является Крым и сколько областей есть в Украине.
- 24 области и Крым (автономная республика).
- 144 …. 32 … я перепутала…
- Крым – это Крымская Республика.
- Крым – атомная республика…
- Луцк – какая область? Львовская?
- Ужгород – какая область? – Не знаю.
- Крым – Херсонская.
- Где находится Черкасская область? На Западе.
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Как отреагировали украинцы на услышанное
Украинцы были неприятно удивлены отдельными ответами и так прокомментировали услышанное:
- Я удивляюсь молодежи, какие они незнающие.
- Простите, что случилось с нашим поколением?
- Я из Луцка, плачу, что это Ровенская область.
- Не знали, не знают и не будут знать.
- Я надеюсь, это прикол.
- Это полный капец.
- Где-то тихонько зарыдал учитель географии.