Об'ява чи оголошення: яке слово в українській мові доречніше
- Слово "об'ява" є синонімом до "оголошення" в українській мові, але має сумнівний статус через можливе походження від російського "объявление".
- Рекомендовано використовувати "оголошення" у сучасній літературній мові, тоді як "об'ява" вважається розмовним або суржиком.
Українська мова має слова, які здаються дивними чи помилковими. Але коли заглядаєш до словника, розумієш, що воно є, але чи так давно?
Чи є в українській мові слово "об'ява", розповідаємо з посиланням на пояснення "Словник.UA".
Чи "об'ява" те саме, що "оголошення"?
Чи траплялося вам слово "об'ява" в сучасних інформаційних ресурсах? Що ви його зустрічали у літературі, то не викликає сумніву. А знаєте, що воно означає, та чи взагалі існує в українській мові?
Якщо заглянути до словників, то ви побачите "об'ява" з тлумаченням: "те саме, що оголошення". А саме – повідомлення, оповіщення про що-небудь, або ж дія, у значенні "оголосити". Найчастіше – про роботу, послуги чи товари, а раніше через оголошення в газетах шукали наречених, вказуючи чіткі вимоги до кандидатів / кандидаток.
Втім, не все так просто і статус цього слова цікавий. Походить слово "об'ява" від слова "явити", тобто – показати; зобразити; виявити. Але деякі мовознавці, як-от портал "Мовимо", наполягають на тому, що це слова калька з російського "обявление".
Чи слово "об'ява" – калька: дивіться відео
А у словниках воно опинилося, бо чимало їх писалося під тиском російської, точніше радянської влади. І як аргумент, Словник Бориса Грінченка, виданий у 1907 – 1909 роках у Києві у 4 томах, такого слова не містить.
Тому, у сучасній літературній мові віддавайте перевагу слову "оголошення", тоді як "об’ява", можете вважати розмовним чи суржиком. Однак, воно не вигадане, засвідчене в словниках і має історичне вживання та приклади з літератури ХХ століття:
Зсередини вітрини до скла була приліплена рекламна об'ява. (Всеволод Нестайко)
В гімназії були вивішені об'яви, де повідомлялося, що в неділю, о 10 годині ранку, відбудеться лекція професора Московського університету Д. І. Яворницького про народних музикантів-кобзарів. (Іван Шаповал)
Студенти заметушилися і стали бігти до дошки об'яв. (Григорій Тютюнник).
Гадаємо з часом, на хвилі мовного піднесення, мовознавці нам вкажуть ще на не одну таку "приблуду" у наших словниках. Говоріть українською!