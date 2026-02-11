Об'ява чи оголошення: яке слово в українській мові доречніше

Українська мова має слова, які здаються дивними чи помилковими. Але коли заглядаєш до словника, розумієш, що воно є, але чи так давно?

Чи є в українській мові слово "об'ява", розповідаємо з посиланням на пояснення "Словник.UA".

Чи "об'ява" те саме, що "оголошення"?

Чи траплялося вам слово "об'ява" в сучасних інформаційних ресурсах? Що ви його зустрічали у літературі, то не викликає сумніву. А знаєте, що воно означає, та чи взагалі існує в українській мові?

Якщо заглянути до словників, то ви побачите "об'ява" з тлумаченням: "те саме, що оголошення". А саме – повідомлення, оповіщення про що-небудь, або ж дія, у значенні "оголосити". Найчастіше – про роботу, послуги чи товари, а раніше через оголошення в газетах шукали наречених, вказуючи чіткі вимоги до кандидатів / кандидаток.

Втім, не все так просто і статус цього слова цікавий. Походить слово "об'ява" від слова "явити", тобто – показати; зобразити; виявити. Але деякі мовознавці, як-от портал "Мовимо", наполягають на тому, що це слова калька з російського "обявление".

Чи слово "об'ява" – калька: дивіться відео

А у словниках воно опинилося, бо чимало їх писалося під тиском російської, точніше радянської влади. І як аргумент, Словник Бориса Грінченка, виданий у 1907 – 1909 роках у Києві у 4 томах, такого слова не містить.

Тому, у сучасній літературній мові віддавайте перевагу слову "оголошення", тоді як "об’ява", можете вважати розмовним чи суржиком. Однак, воно не вигадане, засвідчене в словниках і має історичне вживання та приклади з літератури ХХ століття: