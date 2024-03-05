Заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький заявив, що Івано-Франківський національний медуніверситет варто приєднати до Прикарпатського університету імені Стефаника. Однак зазначив, що питання нагальним не є.

На цю заяву відреагував мер міста Руслан Марцінків. Очільник Івано-Франківська каже, що проти такої ініціативи.

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Що кажуть у Франківську про об'єднання вишів

Марцінків заявив: ми проти об'єднання університетів у жодній конфігурації.

Медичний, Прикарпатський та Університет нафти і газу – це окремі та самодостатні вищі навчальні заклади!

– наголосив посадовець.

І повідомив, що під час останньої сесії міськради чиновники ухвалили звернення до Міністерства освіти та науки та Верховної Ради України.

Вважаємо таке злиття недоцільним,

– акцентував Марцінків.

І додав, що думка міської ради залишилась непочутою, адже вже є нові публічні висловлювання від міністерства щодо об'єднання місцевих вишів в Івано-Франківську.

Мер міста при цьому зауважив: звертатимемось всією громадою щодо збереження наших трьох університетів самостійними. І додав, що навіть створили відкритий лист, де просять висловити свою позицію.

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Що відомо про об'єднання вишів у Франківську