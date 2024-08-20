До Києво-Могилянської академії приєднають столичний виш

20 серпня 2024, 10:49
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

УП

В Україні триватиме процес модернізації мережі закладів вищої освіти. Так, до Києво-Могилянської академії приєднають один із вишів Києва.

Відповідні зміни анонсував заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І зауважив, що зараз тривають достатньо дружні об'єднання вишів, "колективи яких розуміють, що їм разом буде краще".

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Які виші об'єднають 

Одним з таких прикладів він назвав приєднання одного зі київських ЗВО до Києво-Могилянської академії. Але поки не розсекретив, який саме. 

Рішення про приєднання ухвалила Вчена рада цього університету. Вони вирішили, що так буде краще. Ми говоримо про дружнє злиття,
– заявив посадовець.

Він також анонсував укрупнення ЗВО у Львові та Харкові.

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Що відомо про процес об'єднання вишів

  • Понад пів року тому Міносвіти України анонсувало процес модернізації мережі ЗВО у нашій державі.
  • Посадовці заявили про намір покращити якість вищої освіти, а не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання.
  • МОН презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти.
  • Вже відбулися об'єднання вишів у різних містах України.
  • Однак МОН вирішило призупинити процес модернізації на час вступної кампанії.