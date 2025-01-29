"Доволі жорсткий": МОН поки не оприлюднюватиме план реорганізації мережі вишів

Міністерство освіти і науки України розробило план оптимізації мережі закладів вищої освіти. Але наразі наміру оприлюднювати його не має, бо він доволі жорсткий і багатьом не сподобається.

Про це під час засідання Освітнього комітету Верховної Ради сказав очільник МОН Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чому МОН не хоче оприлюднювати план оптимізації мережі ЗВО

Лісовий розповів, що план оптимізації мережі ЗВО вже представили очільнику уряду та заступнику глави Офісу президента. При цьому затвердили на рівні виконавчої влади, однак не документом.

Якщо ми офіційно затвердимо той план, який ми розробили і який схвалений сьогодні на рівні виконавчої влади, він дуже багатьом не сподобається,

– зазначив міністр.

І додав, що цей план базується на критеріальному підході.

Він дуже добре обґрунтований з точки зору демографії країни, демографії кожного регіону, демографічної динаміки, статистики вступу до локальних і національних, а також іноземних університетів. Ба більше, державного пріоритету на підготовку фахівців з робітничих спеціальностей, розвитку професійно-технічної освіти, з огляду на той запит, який існує сьогодні в різних галузях промисловості, з огляду на це, той план, який ми підготували, є доволі жорстким,

– уточнив очільник МОН.

Посадовець також повідомив, що МОН досягло певного рівня визнання цієї політики і готовності її реалізовувати від Європейської комісії і від Світового банку. А це дуже важливо, тому що це джерела інвестицій, які дадуть змогу розвивати освіту.

Міністр при цьому уточнив, що в Україні вже здійснили десять об'єднань ЗВО.